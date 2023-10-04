Зинченко - один из худших игроков Арсенала в матче против Ланса

Арсенал на выезде уступил Лансу (1:2) в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Защитник лондонского клуба получил не самые лучшие оценки по версии WhoScored и SofaScore. Украинец заработал 6.1 и 6.6 баллов соответственно.

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На поле Зинченко провел 70 минут. За это время футболист не сделал ни одного отбора, при этом игрок отличился одним ключевым пассом, одной обводкой и 83 раза коснулся мяча.

Напомним, после двух туров Лиги чемпионов Арсенал занимает второе место в своей группе, набрав три очка.

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