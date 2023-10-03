Арсенал проиграл Лансу, Севилья не удержала победу над ПСВ

ISPORT знакомит вас с результатами матчей Лиги чемпионов с участием Арсенала и Севилии.

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов в рамках Группы В лондонский Арсенал сыграл на выезде против французского Ланса, а Севилья гостила у нидерландского ПСВ.

Статистика матча Лиги чемпионов Ланс – Арсенал

Лондонский Арсенал не смог своевременно выехать на этот поединок, но это не помешало им стартовать с забитого гола уже на 14-й минуте, когда Жезус разобрался в ситуации и смог пробить голкипера соперников.

Но очень скоро французская команда отыгралась и усилиями Адриена Томассона сравняла счет, который до конца первого тайма таким и остался. А вот после перерыва Ланс шокировал фаворита и забил второй гол – юный Эли Вахи к ассисту добавил еще и гол.

Никакие замены или другие действия тренерского штаба английской команды не позволили им изменить

Ланс - Арсенал 2:1

Голы: Томассон, 25, Ваи, 69 — Жезус, 14

Ланс: Самба — Градит, Данзо, Медина — Франковский, Менди (Диуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар, 81) — Сотока, Томассон (Фульжини, 73) — Ваи (Саид, 74)

Арсенал: Рая — Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Вайт, 70) — Эдегор (Нкетиа, 80), Райс, Гавертц (Смит-Роу, 71) — Сака (Виера, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)

Рамос / Getty Images

Статистика матча Лиги чемпионов ПСВ - Севилья

Несмотря на игровое преимущество от хозяев поля в первом тайме, забить они так и не смогли, как Севилья. Но уже в начале второй половины испанцы отличились, хотя гол отменили.

А вот взятие ворот в середине тайма уже было чистым – отличился Гудель.

Самым горячим моментом матча стала его концовка. Именно тогда ПСВ будто достиг своего и сравнял счет, но уже через несколько мгновений Севилья вернула лидерство себе.

Но на этом заканчивать никто не собирался, и эйндховенцы уже на пятой добавленной минуте забили второй раз и вырвали один балл в свой актив.

ПСВ – Севилья 2:2

Гол: де Йонг, 86, Тезе, 90+5 – Гудель, 68, Эн Несири, 87

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