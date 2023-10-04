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Ланс - Арсенал 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023

Александр Зинченко не помог "канонирам" избежать поражения от французского коллектива.
Сегодня, 07:54
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках второго тура группы В Лиги чемпионов лондонский Арсенал Александра Зинченко пожаловал в гости к французскому Лансу.

Гости сумели первыми выйти вперед благодаря голу Габриэля Жезуса. Однако еще до перерыва Ланс отыгрался - отличился Адриен Томассон. А неожиданную победу для хозяев поля в середине второго тайма вырвал Эли Ваи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ланс - Арсенал во втором туре Лиги чемпионов:

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Ланс - Арсенал 2:1
Голы: Томассон, 25, Ваи, 69 — Жезус, 14

Ланс: Самба — Градит, Данзо, Медина — Франковский, Менди (Диуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агилар, 81) — Сотока, Томассон (Фульжини, 73) — Ваи (Саид, 74)

Арсенал: Рая — Томмиасу, Салиба, Габриэл, Зинченко (Вайт, 70) — Эдегор (Нкетиа, 80), Райс, Гавертц (Смит-Роу, 71) — Сака (Виера, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Ланс

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