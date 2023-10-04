Интер - Бенфика 1:0 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023
На Джузеппе Меацца в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов прошел матч между Интером и Бенфикой.
Единственный гол встречи в середине второго тайма забил Маркус Тюрам - у вратаря "орлов" Анатолия Трубина было мало шансов отразить этот удар.
Вашему вниманию видео гола матча Интер - Бенфика во втором туре Лиги чемпионов:
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Интер - Бенфика 1:0
Гол: Тюрам, 62
Ожидаемые голы (xG): 3.46 - 0.26
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 10 - 5
Интер: Зоммер - Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис (Дармиан, 73), Димарко (Карлос Аугусто, 84) - Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Классен, 90) - Тюрам (Санчес, 73), Мартинес.
Бенфика: Трубин - Ба (Томаш Араужу, 22), Отаменди, Морато, Бернат (Артур, 80) - Ди Мария (Юрасек, 80), Рафа Силва (Шикинью, 69), Эурснес, Кекчю (Муса, 69), Жоау Невеш - Нерес.
Предупреждения: Мартинес, 67, Барелла, 68, Думфрис, 70 - Аслани,90.
Источник: MEGOGO
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