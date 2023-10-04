Копенгаген - Бавария 1:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023

"Ротен" не без проблем завоевали очередные три очка на групповом этапе турнира.

Во вторник, 3 октября, на Паркене состоялся матч второго тура группы А Лиги чемпионов, в котором Копенгаген принимал Баварию.

После безголевого первого тайма команды забили сразу три гола во второй 45-минутке. Причем первыми отличились хозяева поля - точный удар на счету Лукаса Лерагера.

Однако гости достаточно быстро отыгрались благодаря голу Джамала Мусиалы. А ближе к завершению поединка победу для немцев вырвал Матис Тель.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Бавария во втором туре Лиги чемпионов:

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Копенгаген – Бавария 1:2

Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83

Ожидаемые голы (xG) : 0,49 – 0,65

: 0,49 – 0,65 Владение мячом : 46% – 54%

: 46% – 54% Удары : 18 - 10

: 18 - 10 Удары в ворота: 2 - 4

Источник: MEGOGO

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