Копенгаген - Бавария 1:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023
Во вторник, 3 октября, на Паркене состоялся матч второго тура группы А Лиги чемпионов, в котором Копенгаген принимал Баварию.
После безголевого первого тайма команды забили сразу три гола во второй 45-минутке. Причем первыми отличились хозяева поля - точный удар на счету Лукаса Лерагера.
Однако гости достаточно быстро отыгрались благодаря голу Джамала Мусиалы. А ближе к завершению поединка победу для немцев вырвал Матис Тель.
Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Бавария во втором туре Лиги чемпионов:
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Копенгаген – Бавария 1:2
Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83
- Ожидаемые голы (xG): 0,49 – 0,65
- Владение мячом: 46% – 54%
- Удары: 18 - 10
- Удары в ворота: 2 - 4
Источник: MEGOGO
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