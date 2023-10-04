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Копенгаген - Бавария 1:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023

"Ротен" не без проблем завоевали очередные три очка на групповом этапе турнира.
Сегодня, 07:32
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Во вторник, 3 октября, на Паркене состоялся матч второго тура группы А Лиги чемпионов, в котором Копенгаген принимал Баварию.

После безголевого первого тайма команды забили сразу три гола во второй 45-минутке. Причем первыми отличились хозяева поля - точный удар на счету Лукаса Лерагера.

Однако гости достаточно быстро отыгрались благодаря голу Джамала Мусиалы. А ближе к завершению поединка победу для немцев вырвал Матис Тель.

Вашему вниманию видео всех голов матча Копенгаген - Бавария во втором туре Лиги чемпионов:

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Копенгаген – Бавария 1:2
Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83

  • Ожидаемые голы (xG): 0,49 – 0,65
  • Владение мячом: 46% – 54%
  • Удары: 18 - 10
  • Удары в ворота: 2 - 4

ИсточникMEGOGO

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: копенгаген Бавария Мюнхен

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