МЮ проиграл на Олд Трафорд Галатасараю, Бавария тяжело, но победила Копенгаген

ISPORT знакомит вас с результатами матчей Лиги чемпионов с участием Баварии и Манчестер Юнайтед.

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов в квартете A прошли два поединка. После очного противостояния в стартовом матче фавориты группы встретились с командами "аутсайдерами".

Бавария уехала в столицу Дании в гости в Копенгаген, а Манчестер Юнайтед принимал у себя дома Галатасарай.

Статистика матча Лиги чемпионов Копенгаген - Бавария

Несмотря на статус безусловного фаворита матча, Бавария в первом тайме не смогла показать абсолютно ничего кроме владения мячом ради владения. Копенгаген даже нанес больше ударов в створ ворот, чем мюнхенцы.

Более того, вторая половина стартовала с гола датской команды, но уже через 10 минут после этого Мусиала сравнял счет.

И все же класс сыграл свое. В конце матча молодой форвард Матис Тель все-таки вывел Баварию вперед и принес ей победу.

Копенгаген – Бавария 1:2

Голы: Лерагер, 56 – Мусиала, 67, Тель, 83

Ожидаемые голы (xG) : 0,49 – 0,65

: 0,49 – 0,65 Владение мячом : 46% – 54%

: 46% – 54% Удары : 18 - 10

: 18 - 10 Удары в ворота: 2 - 4

Копенгаген - Баварbя / getty images

Статистика матча Лиги чемпионов МЮ – Галатасарай

Манчестер Юнайтед проводит очень плохой старт сезона, но матч против турок начался не так плохо – уже на 17-й минуте новичок Расмус Гойлунд открыл счет. Но не долго радовались англичане, ведь уже через 6 минут бывший игрок манкунианцев Уилфрид Заха сравнял счет.

Во втором тайме события развивались гораздо веселее. Сначала Гойлунд забил второй гол, но его не засчитали из-за офсайда. Через несколько минут датчанин все же оформил дубль уже официально, но сразу же Галатасарай снова сравнял.

Еще через 5 минут Онана оформил невероятную ошибку, отпасовав сопернику и заставив Каземиро фолить - красную карточку и пенальти. Мауро Икарди правда пробил мимо ворот, но уже через три минуты реабилитировался и все же забил, воспользовавшись ужасной игрой обороны Юнайтед.

Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3

Голы: Гойлунд, 17, 67 – Заха, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81

Ожидаемые голы (xG) : 2,1 – 2,68

: 2,1 – 2,68 Владение мячом : 52% – 48%

: 52% – 48% Удары : 16 - 15

: 16 - 15 Удары в ворота: 5 - 4

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) - Каземиро, Маунт (Антони, 85) - Ганнибал (Эриксен, 46), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 69) - Гойлунд

Галатасарай: Муслера - Бое, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо (Ндомбеле, 84) - Торрейра (Оливейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) - Заха (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Илмаз, 61)

На 77-й минуте Каземиро получил красную карточку

На 78-й минуте Икарди не реализовал пенальти (мимо ворот)

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