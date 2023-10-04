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Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 03.10.2023

Турки впервые в своей истории победили на английской земле в рамках главного еврокубка.
Сегодня, 07:22
Мауро Икарди и Каземиро / Getty Images
Мауро Икарди и Каземиро / Getty Images

Во вторник, 3 октября, программу второго тура группового этапа Лиги чемпионов подхватили Манчестер Юнайтед и Галатасарай.

Манкунианцы дважды в этом матче выходили вперед благодаря Расмусу Хойлунду. Однако турецкий клуб оба раза сумел отыграться и даже вырвать победу усилиями Уилфрида Заа, Керема Актюркоглу и Мауро Икарди.

К тому же после ошибки Андре Онана удаление заработал Каземиро, а Икарди не реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Галатасарай во втором туре Лиги чемпионов:

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Манчестер Юнайтед – Галатасарай 2:3
Голы: Хойлунд, 17, 67 – Заа, 23, Актюркоглу, 71, Икарди, 81

  • Ожидаемые голы (xG): 2,1 – 2,68
  • Владение мячом: 52% – 48%
  • Удары: 16 - 15
  • Удары в ворота: 5 - 4

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Марсьяль, 89) - Каземиро, Маунт (Антони, 85) - Межбри (Эриксен, 46), Фернандеш, Рэшфорд (Гарначо, 69) - Хойлунд

Галатасарай: Муслера - Бое, Санчес, Бардакчи, Анхелиньо (Ндомбеле, 84) - Торрейра (Оливейра, 61), Айхан (Нельссон, 84) - Заа (Мертенс, 72), Актюркоглу, Тете (Илмаз, 61)

На 77-й минуте Каземиро получил красную карточку.

На 78-й минуте Икарди не реализовал пенальти (мимо ворот).

ИсточникMEGOGO

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Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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