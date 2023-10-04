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Наполи - Реал 2:3 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 03.10.2023

Вашему вниманию забитые мячи и обзор поединка.
Сегодня, 00:52
Наполи - Реал / Getty Images
Наполи - Реал / Getty Images

Во вторник, 3 октября, в рамках второго тура Лиги чемпионов Наполи принимал Реал.

Команды уже в первом тайме смогли порадовать фанатов тремя забитыми мячами. Сначала хозяева поразили ворота мадридцев, после чего "сливочные" ответили двумя голами.

Во второй половине игры команды так же обменялись голами, что потом позволило Реалу весьма спокойно довести поединок до финального свистка, добыв победу.

Вашему вниманию видеообзор матча Наполи - Реал:

Статистика матча Наполи - Реал второго тура Лиги чемпионов

Наполи - Реал 2:3
Голы: Эстигор, 19, Зелиньски, 54 пенальти - Винисиус, 27, Беллингем, 34, Мерет, 78 автогол

Ожидаемые голы (xG): 1.95 - 0.89
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 15 - 19
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 7 - 11

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).

Предупреждения: Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).

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