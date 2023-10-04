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Интер - Бенфика: результат матча

Хотя "нерадзурри" выглядели на голову сильнее соперника.
Сегодня, 00:01
Интер - Бенфика / Getty Images
Интер - Бенфика / Getty Images

Во вторник, 3 октября, миланский Интер принимал дома Бенфику. Анатолий Трубин начал матч с первых минут.

Весь первый тайм португальскому клубу пришлось сдерживать бешеный натиск хозяев, хотя и Бенфике удавалось остро огрызаться. И Трубину, и Зоммеру пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить ворота сухими.

Сразу после начала второго тайма хозяева усилили давление, несколько раз "орлов" спасал каркас и Трубин, но на 62-й минуте Маркус Тюрам отличным ударом все же прошил украинца. Через три минуты "нерадзури" отличились еще раз, но порутгальцев спас офсайд.

В последние 20 минут Анатолий еще несколько раз выручил свою команду, но вот в атаке у Бенфики был всего один яркий шанс, однако мяч прошел над перекладиной. Интер добывает заслуженные три очка и делит первое место в группе с Сосьедадом, а Бенфика оппускается на последнее.

Статистика матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика

Интер - Бенфика 1:0
Гол: Тюрам, 62

Ожидаемые голы (xG): 3.46 - 0.26
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 21 - 7
Удары в створ: 7 - 3
Фолы: 10 - 5

Интер: Зоммер - Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис (Дармиан, 73), Димарко (Карлос Аугусто, 84) - Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Классен, 90) - Тюрам (Санчес, 73), Мартинес.

Бенфика: Трубин - Ба (Томаш Араужу, 22), Отаменди, Морато, Бернат (Артур, 80) - Ди Мария (Юрасек, 80), Рафа Силва (Шикинью, 69), Эурснес, Кекчю (Муса, 69), Жоау Невеш - Нерес.

Предупреждения: Мартинес, 67, Барелла, 68, Думфрис, 70 - Аслани,90

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Интер Милан

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