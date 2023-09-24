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Арсенал - Тоттенхэм: обзор и результат матча чемпионата Англии 24.09.2023

Украинец выйдет с первых минут на один из важнейших матчей сезона.
Сегодня, 15:13
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках шестого тура АПЛ состоится главный матч выходных в Англии между Арсеналом и Тоттенхэмом.

Наставник "канониров" Микель Артета определился с составом на северо-лондонское дерби. Украинец Александр Зинченко выйдет в старте с первых минут.

Отметим что стартовый свисток в поединке прозвучит сегодня, 24 сентября, в 16:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал тоттенхэм Александр Зинченко

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