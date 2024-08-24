Экс-игрок Шахтера перейдет во второй английский дивизион

Вингер Тоттенхэма Манор Соломон сменит клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, израильтянин станет игроком Лидс Юнайтед. Футболист перейдет в аренду.

Уже завтра Манор пройдет медосмотр для «павлинов», а после его официально представят.

У Соломона также было предложение от испанского Хетафе.

Отметим, что в период с 2018 по 2022 год Соломон выступал за Шахтер. 25-летний исполнитель наиграл 106 матчей, забив 22 гола и отдав 9 ассистов.

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