Экс-игрок Шахтера перейдет во второй английский дивизион
Манор Соломон перейдет в Лидс.
Вингер Тоттенхэма Манор Соломон сменит клубную прописку.
Как сообщает Фабрицио Романо, израильтянин станет игроком Лидс Юнайтед. Футболист перейдет в аренду.
Уже завтра Манор пройдет медосмотр для «павлинов», а после его официально представят.
У Соломона также было предложение от испанского Хетафе.
Отметим, что в период с 2018 по 2022 год Соломон выступал за Шахтер. 25-летний исполнитель наиграл 106 матчей, забив 22 гола и отдав 9 ассистов.
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