Сборная Украины добыла победу на чемпионате Европы по единоборствам

С 19 по 20 мая 2023 года в венгерском городе Надьканижа состоялся чемпионат Европы по единоборствам Combat selfdefence International Combat Organisation.

За европейский чемпионский титул в 14 видах соревновались 464 спортсмена из 14 стран.

От Украины выступали 48 спортсменов, из которых 25 – это дети и юниоры. Три спортсмена - представители Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны ВСУ и МВД Украины.

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На турнире украинцы получили в возрастной категории взрослые: 28 первых мест, 15 вторых мест и четыре третьих места.

Юниоры принесли 19 первых мест, 16 вторых мест и три третьих места, а возрастной категории юноши удалось собрать 17 первых мест, 12 вторых мест и четыре третьих места.

Также отметим, что турнир проходил одновременно в нескольких видах: К1, бокс, муай-тай, Mix Combat и другие.