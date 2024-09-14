Хоффенхайм - Байер: Обзор и результат матча Бундеслиги 14.09.2024

Хоффенхайм оказался способен лишь на «гол престижа» в родных стенах.

В рамках 3-го тура Бундеслиги Байер в гостях встретился с Хоффенхаймом.

Уже в первые полчаса игры «фармацевты» обеспечили себе комфортное преимущество. Голами отметились Мартин Терье и Виктор Бонифейс.

Чуть позже хозяева отыграли один мяч усилиями Мергима Бериши и напряжение держалось достаточно долго, впрочем, позже Байер успокоил своих фанатов, доведя игру до логического завершения.

На 72-ой минуте Флориан Вирц реализовал пенальти, а чуть позже Виктор Бонифейс оформил дубль и установил окончательный счет на табло.

Напомним, что Хоффенхайм является соперником Динамо в обновленном формате Лиги Европы. Команды встретятся во втором игровом дне основного этапа, который состоится 3 октября.

Статистика матча Бундеслиги Хоффенхайм - Байер

Хоффенхайм - Байер 1:4

Голы: Бериша, 37 - Терье, 17, Бонифейс, 30, 75, Вирц (пен), 72

xG: 1.08 - 3.45

Удары: 15 - 19

Удары в створ ворот: 5 - 9

Владение мячом: 50% - 50%

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