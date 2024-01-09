Звезда сборной Нигерии пропустит Кубок Африки

Бонифасе вернется на поле лишь в апреле.

Виктор Бонифасе пропустит Кубок Африки, пишет официальный сайт Байера.

Форвард Байера получил травму во время подготовки к турниру и теперь его ожидает операция.

Бонифасе получил травму паха и был вынужден срочно вернуться в Германию. Обследование показало, что форварду придется перенести операцию.

Предположительно, нигериец сможет вернуться на поле в лучшем случае в начале апреля.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль лишился основного защитника.

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