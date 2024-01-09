Звезда сборной Нигерии пропустит Кубок Африки
Бонифасе вернется на поле лишь в апреле.
Виктор Бонифасе пропустит Кубок Африки, пишет официальный сайт Байера.
Форвард Байера получил травму во время подготовки к турниру и теперь его ожидает операция.
Бонифасе получил травму паха и был вынужден срочно вернуться в Германию. Обследование показало, что форварду придется перенести операцию.
Предположительно, нигериец сможет вернуться на поле в лучшем случае в начале апреля.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль лишился основного защитника.
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