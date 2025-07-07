Милан начал переговоры с форвардом экс-чемпиона Германии

Милан обратился к Байеру касательно потенциального трансфера Виктора Бонифасе, пишет La Gazzetta dello Sport.

"Россонери" рассматривают нигерийца в качестве усиления атаки, однако трансфер маловероятен.

Ранее Байер хотел за Бонифасе минимум 50 млн евро, однако последний сезон у форварда не задался во многом из-за травм.

Виктор провел лишь 19 матчей, отличившись 8 голами. Возможно, сторонам удастся найти компромисс, но в любом случае Милан также занят и поиском альтернатив.

Ранее также сообщалось, что Дьекереш готов пойти на уступки ради Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!