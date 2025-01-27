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Клуб Роналду намерен подписать лидера Байера

Виктор Бонифейс может перейти в Саудовскую Аравию.
Сегодня, 17:26
Виктор Бонифейс / Getty Images
Виктор Бонифейс / Getty Images

Саудовский Ан-Наср намерен усилить линию атаки.

Как сообщает Фабрицио Романо, «желто-синие» рассматривают приобретение Виктора Бонифейса из Байера. Между клубами уже начаты переговоры.

В качестве альтернативы нигерийцу Ан-Наср определил Джона Дюрана из Астон Виллы, однако «вилланы» не намерены отпускать своего форварда.

Отмечается, что необходимость в приобретении форварда возникла в связи с переходом Андерсона Талиски в Фенербахче.

Ранее сообщалось, что Роналду покорилось новое достижение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ан-наср Виктор Бонифейс

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