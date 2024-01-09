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Ливерпуль потерял на несколько недель одного из ключевых игроков

"Красные" недосчитаются Трента в ближайших матчах.
Сегодня, 16:21
Трент Александер-Арнольд / Getty Images
Трент Александер-Арнольд / Getty Images

Помощник главного тренера Ливерпуля сообщил о травме защитника Трента Александер-Арнольда.

"Он сильно растянул колено во время матча против Арсенала, и у него небольшой надрыв боковой связки. Вероятно, он пропустит три недели".

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"Это серьезный удар, поскольку он был одним из важнейших игроков. Он добавлял динамики и всегда играл ключевую роль. Даже в моменты неудач он отправлял мячи туда, куда нужно. Нам придется искать новый ритм без него, потому что он делал нашу игру гибкой, но, надеюсь, он пропустит только три недели", – сказал Пеп Лейндерс в интервью ВВС.

В текущем сезоне не счету Трента два гола и три ассиста в 18-ти матчах АПЛ.

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