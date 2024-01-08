Ливерпуль решил отправить Карвалью в следующую аренду

Португалец будет играть за Халл Сити.

Фабиу Карвалью отправился в аренду в Чемпионшип, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, португальский талант в начале сезона был отправлен в РБ Лейпциг, откуда был отозван по итогам первой половины сезона.

Юрген Клопп, похоже, на нашел место для Фабиу в первой команде, потому уже в ближайшее время игрок присоединится к Халл Сити.

Это будет очередная полугодовая аренда без опции выкупа. Отметим, что "тигры" идут на 7-м месте, но уже в следующем туре могут оказаться в зоне плей-офф.

Ранее также сообщалось, что экс-капитан Ливерпуля в поисках нового клуба.

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