Ливерпуль решил отправить Карвалью в следующую аренду
Португалец будет играть за Халл Сити.
Фабиу Карвалью отправился в аренду в Чемпионшип, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, португальский талант в начале сезона был отправлен в РБ Лейпциг, откуда был отозван по итогам первой половины сезона.
Юрген Клопп, похоже, на нашел место для Фабиу в первой команде, потому уже в ближайшее время игрок присоединится к Халл Сити.
Это будет очередная полугодовая аренда без опции выкупа. Отметим, что "тигры" идут на 7-м месте, но уже в следующем туре могут оказаться в зоне плей-офф.
Ранее также сообщалось, что экс-капитан Ливерпуля в поисках нового клуба.
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