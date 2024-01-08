Экс-капитан Ливерпуля предложил свои услуги немецким топ-клубам

Экс-футболист Ливерпуля, ныне играющий за Аль-Иттифак Джордан Хендерсон любыми силами из своего текущего клуба.

Как сообщает издание TalkSport, англичанин предложил свои условия Баварии и Байеру. Потенциальные финансовые детали сделки неизвестны.

Отметим, что по информации источника, Хендерсон пока не подал официального прошения о трансфере и наставник Аль-Иттифака Стивен Джерард надеется сохранить соотечественника в своем составе.

Стоит сказать, что Джордан хочет сменить обстановку из-за малой посещаемости лиги и травли со стороны фанатов.

Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в Челси.

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