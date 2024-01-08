Экс-капитан Ливерпуля предложил свои услуги немецким топ-клубам
Джордан Хендерсон намерен уйти из нынешнего клуба.
Экс-футболист Ливерпуля, ныне играющий за Аль-Иттифак Джордан Хендерсон любыми силами из своего текущего клуба.
Как сообщает издание TalkSport, англичанин предложил свои условия Баварии и Байеру. Потенциальные финансовые детали сделки неизвестны.
Отметим, что по информации источника, Хендерсон пока не подал официального прошения о трансфере и наставник Аль-Иттифака Стивен Джерард надеется сохранить соотечественника в своем составе.
Стоит сказать, что Джордан хочет сменить обстановку из-за малой посещаемости лиги и травли со стороны фанатов.
Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в Челси.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!