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Легенда Ливерпуля может стать одноклубником Мудрика

Джордану Хендерсону не сильно понравилось жить в Саудовской Аравии.
Сегодня, 11:58
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Бывший капитан Ливерпуля, ныне выступающий за Аль-Иттифак, Джордан Хендерсон может сменить клубную прописку.

Накануне появилась информация, что Джордан отчаянно пытается вернуться в АПЛ или перейти в один из европейских чемпионатов и практически сразу на хавбека появился первый конкретный претендент.

Как сообщает издание Football Insider, полузащитник может перебраться в Челси, который, в таком случае с большей долей вероятности согласится продать Коннора Галлахера, намеревающегося уйти из клуба. Финансовые детали сделки неизвестны.

На послематчевой пресс-конференции после поединка с Престоном в Кубке Англии Маурисио Почеттино спросили о возможном приобретении англичанина, но наставник "синих" отказался вносить конкретику, заявив, что пока не называл конкретных имен, которые могли бы усилить клуб в зимнее трансферное окно в разговорах с руководством клуба.

Отметим, что Хендерсон принял решение уйти из Ливерпуля после того, как Юрген Клопп сообщил ему, что его игровое время уменьшится. У Джордана было мало опций продолжения карьеры, поэтому, он выбрал самую лучшую с финансовой точки зрения, однако, малая посещаемость матчей саудовского чемпионата и оскорбления в его адрес со стороны фанатов вынудили игрока принять решение о потенциальном уходе из клуба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Джордан Хендерсон

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