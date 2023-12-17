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Форвард Байера обогнал Беллингема в важном статистическом показателе

Виктор Бонифейс, как минимум, временно возглавил рейтинг игроков до 23 лет в топ-5 лигах по количеству голов и ассистов.
Сегодня, 19:41
Виктор Бонифейс / Getty Images
Виктор Бонифейс / Getty Images

В рамках 15-го тура чемпионата Германии Байер встречается с франкфуртским Айнтрахтом.

Голом за "фармацевтов" на 14-ой минуте с передачи немца Флориана Вирца отметился нигериец Виктор Бонифейс.

22-летний Форвард коллектива Хаби Алонсо благодаря этому голу обогнал Джуда Беллингема по системе гол+пас в текущем сезоне. Бонифейс напрямую поучаствовал в 22 голах своей команды, что является лучшим результатом среди игроков до 23 лет в топ-5 лигах Европы. У Беллингема сейчас 21 очко по системе гол+пас.

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Отметим, что на момент написания новости идет второй тайм. Счет - 2:0 в пользу Байера.

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