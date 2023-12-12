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Красивый поступок: Беллингем осчастливил своей футболкой сразу несколько игроков Бетиса

Англичанин решил важную проблему в стане соперника.
Сегодня, 19:50
Беллингем против Бетиса / Getty Images
Беллингем против Бетиса / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем отличился весьма благородным поступком после матча против Бетиса (1:1) в рамках Ла Лиги. Об этом сообщает издание Marca.

Во время игры сразу несколько футболистов команды соперника попросили у англичанина его футболку после финального свистка. Джуд ушел в раздевалку, не подарив никому свою форму, однако на этом история не закончилась.

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Спустя несколько минут хавбек мадридцев зашел в раздевалку Бетиса и принес троим желающим свою фулболку, тем самым произошел обмен в ходе длительной беседы с соперниками.

В текущем сезоне на счету Беллингема 12 голов и 2 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

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