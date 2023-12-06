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Беллингем рассказал, кто из звезд футбола оказал на него наибольшее влияние

Очень неожиданный выбор.
Сегодня, 09:36
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Обладатель премии Golden Boy-2023 Джуд Беллингем рассказал, кто из футболистов оказал на него наибольшее влияние.

По словам хавбека он перенял многие полезные вещи у разных игроков, но наибольшее влияниее на него оказал легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии.

"Хочется попытаться сделать мой клуб и мою сборную лучшими командами. 

Думаю, что быть лучшим игроком в мире – это то, что нужно делать для того, чтобы помочь своим командам побеждать. Присоединиться к этому списку – большая честь.

Я бы, наверное, сказал, что Уэйн Руни оказал на меня самое большое влияние в детстве – из-за манеры игры и того, как он сражался, будучи англичанином. Но есть много других игроков, у которых я перенял что-то», – приводит слова Беллингема Goal.

Ранее, напомним, пользователи остались в восторге от реакции Зинченко не победный гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: джуд беллингем

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