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"Это все мы": реакция Зинченко на победный гол Арсенала разорвала Сеть

"Канониры" дожали Лутон на 90+7 минуте.
Сегодня, 09:20
Арсенал обыграл Лутон / Getty Images
Арсенал обыграл Лутон / Getty Images

В рамках матча английской Премьер-лиги Арсенал на выезде переиграл Лутон (4:3).

Победный гол подопечные Микеля Артеты забили на седьмой добавленной минуте ко второму тайма - автором взятия ворот стал Райс.

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Пресс-служба лондонцев оценила невероятную реакцию Александра Зинченко, который отдал предголевой пас на партнера. Украинец не сдерживал эмоций, празднуя четвертый гол.

"Это все мы сейчас", - гласит пост в Twitter Арсенала.

Отметим, что пост собрал более 500 комментарий и почти 50 тысяч лайков.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лутон - Арсенал.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Лутон

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