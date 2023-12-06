"Это все мы": реакция Зинченко на победный гол Арсенала разорвала Сеть

В рамках матча английской Премьер-лиги Арсенал на выезде переиграл Лутон (4:3).

Победный гол подопечные Микеля Артеты забили на седьмой добавленной минуте ко второму тайма - автором взятия ворот стал Райс.

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Пресс-служба лондонцев оценила невероятную реакцию Александра Зинченко, который отдал предголевой пас на партнера. Украинец не сдерживал эмоций, празднуя четвертый гол.

"Это все мы сейчас", - гласит пост в Twitter Арсенала.

Отметим, что пост собрал более 500 комментарий и почти 50 тысяч лайков.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Лутон - Арсенал.

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