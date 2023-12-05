Четыре фамилии: лидера Тоттенхэма раскритиковали за невероятную коллекцию футболок

Полузащитник Тоттенхэма Джеймс Мэддисон является заядлым коллекционером игровых футболок.

Футболист, который не смог сыграть против Манчестер Сити (3:3), у себя дома принял легенду Вест Бромвича Бена Фостера. Мэддисон и Фостер поиграли в бильярд в игровой комнате, где также хранится коллекция футболок лидера "шпор".

Среди персоналий были бывшие лидеры Тоттенхэма Гарет Бэйл , Гарри Кейн и даже Кайл Уокер.

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Однако были те экземпляры, которые непростительны для игроков Тоттнехэма.

Фанаты были недовольны, когда увидели в доме Мэддисона четыре футболки своих лондонских соперников: Джека Уилшира (Вест Хэм), Эден Азар и Сеск Фабрегас Челси), а также Месут Озил (Арсенал). Именно все эти лондонские команды конкурируют с Тоттенхэмом.

Ранее Арсенал представил коллекцию экипировки, посвященную легенде клуба.

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