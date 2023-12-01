Арсенал представил коллекцию экипировки, посвященную легенде клуба
Экс-футболист принял участие в презентации.
Лондонский Арсенал представил коллекцию экипировки, которая посвящена экс-форварду клуба Иану Райту.
Сам Райт принял участие в презентации и создании комплекта совместно с фирмой Adidas.
В коллекцию вошла предматчевая форма с короткими и длинными рукавами, сумка через плечо и двухсторонняя куртка.
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Дизайн вдохновлен яркими моментами в карьере Райта, его личностью и историей его жизни.
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