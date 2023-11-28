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Ман Сити и Арсенал заинтересованы в самом молодом дебютанте Серии А

Франческо Камарда уже привлек внимание клубов АПЛ.
Сегодня, 14:06
Франческо Камарда / Getty Images
Франческо Камарда / Getty Images

Итальянский форвард Франческо Камарда совсем недавно дебютировал за Милан, но уже привлек внимание клубов АПЛ.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, в услугах Камарды заинтересованы Ман Сити и Арсенал. Насколько это серьезная заинтересованность не уточняется.

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Отметим, что Франческо стал самым молодым дебютантом в истории не только Милана, но и всего чемпионата Италии в возрасте 15 лет 8 месяцев и 15 дней.

Нападающий вышел на поле в концовке матча против Фиорентины и не успел отметиться результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Ман Сити Серия А

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