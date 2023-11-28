"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своем будущем.

По словам специалиста, он может уйти из стана "горожан" хоть завтра.

Читай также: Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля

"У меня есть силы, но, конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе - это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что из этого получилось. Я хотел бы, чтобы команда, которая набрала 100 очков в чемпионате, сохранилась навсегда. Но время идет, игроки приходят и уходят", - сказал Гвардиола.

Напомним, действующий контракт Пепа и английского гранда истекает в 2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!