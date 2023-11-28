iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити

Испанец сохранил интригу в вопросе продления контракта с нынешним клубом.
Сегодня, 09:21
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Рулевой Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о своем будущем.

По словам специалиста, он может уйти из стана "горожан" хоть завтра.

Читай также: Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля

"У меня есть силы, но, конечно, я могу уйти хоть завтра. Один год в футболе - это очень большой срок. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что из этого получилось. Я хотел бы, чтобы команда, которая набрала 100 очков в чемпионате, сохранилась навсегда. Но время идет, игроки приходят и уходят", - сказал Гвардиола.

Напомним, действующий контракт Пепа и английского гранда истекает в 2025.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Де Брюйне рассказал, когда надеется вернуться на футбольное поле Де Брюйне рассказал, когда надеется вернуться на футбольное поле
Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова Клопп - о ссоре Нуньеса и Гвардиолы: Я не понял ни слова
Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля Гвардиола оценил игру Манчестер Сити в матче против Ливерпуля
Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Помочь журналистам

Видео

Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик
Гол Цыганкова в обзоре матча Жирона - Атлетик

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Другие страны10:30
Чемпионат мира по футболу U-17: Аргентина - Германия, Франция - Мали
Европа10:27
Зинченко - в команде недели АПЛ по версиям SofaScore и WhoScored
Бокс10:22
Чисора заявил, что Дюбуа проиграл Усику из-за расизма
Бокс10:00
Лучший вечер бокса в истории: Джошуа, Уайлдер и другие, что нас ждет 23 декабря
Европа09:58
Бавария хочет приобрести лидера Барселоны
Другие страны09:41
Роналду отреагировал на выход Ан-Насра в плей-офф азиатской Лиги чемпионов
Европа09:21
"Могу уйти хоть завтра": Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити
Бокс09:18
"Я потерял голод": Чисора назвал бой, пустивший под откос его карьеру
Лига Чемпионов08:56
Шахтер - Антверпен: прогноз на матч Лиги чемпионов
Европа08:46
Довбик рискует пропустить матч с Валенсией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK