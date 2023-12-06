Лутон - Арсенал 3:4 видео голов и лучших моментов матча АПЛ 05.12.2023

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги состоялся матч между Лутоном и Арсеналом.

Подопечные Микеля Артеты дважды по ходу игры выходили вперед, но дебютант лиги справлялся с этим и отыгрывался.

Более того, во втором тайме Лутон уже имел преимущество, забив третий гол. Однако Арсенал показал свой характер, что помогло, не только спасти игру, но и добыть победу.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лутон - Арсенал в рамках АПЛ:

Лутон - Арсенал 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+6

Забитые голы (xG): 0.47 - 2.79

Удары: 6 - 23

Удары в створ: 4 - 9

Владение мячом: 33% - 67%

Фолы: 14 - 7

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