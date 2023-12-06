Лутон - Арсенал 3:4: обзор и результат матча чемпионата Англии 05.12.2023
Во вторник, 5 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Лутон принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.
Арсенал начал голевую перестрелку с забитого гола Мартинелли, однако довольно быстро хозяева возобновили паритет. Уйти на перерыв с преимуществом помог своей команде Габриэль Жезус, который успешно завершил передачу Бена Уайта.
В начале второго тайма Лутон не только сравнял счет, но и вышел вперед благодаря голу Адебайо после углового и точному удару Баркли между ног Раи.
Кай Хаверц вновь возобновил паритет 60-й минуте, а уже под занавес игры Деклан Райс с точной передачи Мартина Эдегора принес своим голом победу команде.
Отметим, украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле на 64-й минуте, не отличившись результативными действиями.
Статистика матча чемпионата Англии Лутон - Арсенал
Лутон - Арсенал 3:4
Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+6
Забитые голы (xG): 0.47 - 2.79
Удары: 6 - 23
Удары в створ: 4 - 9
Владение мячом: 33% - 67%
Фолы: 14 - 7
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