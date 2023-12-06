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Лутон - Арсенал 3:4: обзор и результат матча чемпионата Англии 05.12.2023

Лондонцы с трудом обыграли аутсайдера чемпионата.
Сегодня, 00:39
Лутон - Арсенал / Getty Images
Лутон - Арсенал / Getty Images

Во вторник, 5 декабря, в рамках 15-го тура АПЛ Лутон принимал Арсенал. Матч завершился победой гостей со счетом 4:3.

Арсенал начал голевую перестрелку с забитого гола Мартинелли, однако довольно быстро хозяева возобновили паритет. Уйти на перерыв с преимуществом помог своей команде Габриэль Жезус, который успешно завершил передачу Бена Уайта.

В начале второго тайма Лутон не только сравнял счет, но и вышел вперед благодаря голу Адебайо после углового и точному удару Баркли между ног Раи.

Кай Хаверц вновь возобновил паритет 60-й минуте, а уже под занавес игры Деклан Райс с точной передачи Мартина Эдегора принес своим голом победу команде.

Отметим, украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле на 64-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистика матча чемпионата Англии Лутон - Арсенал

Лутон - Арсенал 3:4

Голы: Ошо, 25, Адебайо, 49, Баркли, 57 – Мартинелли, 20, Жезус, 45, Хаверц, 60, Райс, 90+6

Забитые голы (xG): 0.47 - 2.79
Удары: 6 - 23
Удары в створ: 4 - 9
Владение мячом: 33% - 67%      
Фолы: 14 - 7

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал АПЛ Лутон

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