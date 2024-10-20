Лидер Байера попал в аварию после матча с франкфуртским Айнтрахтом
Виктор Бонифейс стал участником ДТП.
Лидер леверкузенского Байера Виктор Бонифейс попал в ДТП.
Авария произошла вчера ночью, 19 октября, после поединка с франкфуртским Айнтрахтом.
Бонифейс сам опубликовал последствия происшествия в своем Instagram, в частности, свое разбитое авто и фото из больницы. В результате ДТП он получил повреждения руки.
Victor boniface survived a ghastly car accident last night…. Thank God for life🥹🧎🏼♂️ 🙏 pic.twitter.com/fIJQYUE6Ej— Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) October 20, 2024
Позже Виктор удалил эти Stories и написал в своем Twitter-аккаунте: "Господь - самый великий".
God is the greatest ❤️— Victor Boniface (@boniface_jrn) October 20, 2024
Напомним, Байер одержал победу над Айнтрахтом и вернулся в зону Лиги чемпионов.
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