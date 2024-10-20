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Лидер Байера попал в аварию после матча с франкфуртским Айнтрахтом

Виктор Бонифейс стал участником ДТП.
Сегодня, 18:39

Лидер леверкузенского Байера Виктор Бонифейс попал в ДТП.

Авария произошла вчера ночью, 19 октября, после поединка с франкфуртским Айнтрахтом.

Бонифейс сам опубликовал последствия происшествия в своем Instagram, в частности, свое разбитое авто и фото из больницы. В результате ДТП он получил повреждения руки.

Позже Виктор удалил эти Stories и написал в своем Twitter-аккаунте: "Господь - самый великий".

Напомним, Байер одержал победу над Айнтрахтом и вернулся в зону Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: байер Виктор Бонифейс

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