Барселона анонсировала турне по Азии

Испанская Барселона объявила о поездке в Японию и Республику Корея. Азиатское турне каталонцев начнется 24 июля, сообщает официальный сайт клуба.

В рамках вояжа на Дальний Восток подопечные Ханси Флика сыграют 3 контрольных поединка. Японский Виссел Кобе станет соперником 27 июля. В свою очередь с корейскими Сеулом и Тэгу каталонцы сыграют 31 июля и 4 августа соответственно.

Барселона в шестой раз посетит регион. В последний раз "блаугранас" ездили в турне по Азии в 2019 году. Грядущая поездка пополнит казну Барсы ориентировочно на 15 млн евро плюс бонусы.

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