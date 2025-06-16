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Футбол

Реал показал гостевую форму на новый сезон

Королевский клуб продемонстрировал второй комплект экипировки.
Сегодня, 12:57       Автор: Антон Федорцив
Гостевая форма Реала / ФК Реал Мадрид
Гостевая форма Реала / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал представил гостевой вариант формы на кампанию 2025/26. Фотографии "сливочных" в новом комплекте появились на официальном сайте клуба.

Второй комплект экипировки выполнен в темно-синем тоне. Дизайнеры вдохновлялись по вечерам на Бернабеу. Основной цвет должен символизировать небо над ареной, серебристые детали – его металлический экстерьер, зеленые полосы – газон.

Техническим спонсором Реала остается немецкий производитель adidas. Новая резервная футболка мадридцев стоит 150 евро.

К слову, ранее Реал согласовал новый контракт с защитником Раулем Асенсио.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: adidas Реал Мадрид

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