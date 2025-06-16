Реал показал гостевую форму на новый сезон
Королевский клуб продемонстрировал второй комплект экипировки.
Мадридский Реал представил гостевой вариант формы на кампанию 2025/26. Фотографии "сливочных" в новом комплекте появились на официальном сайте клуба.
Второй комплект экипировки выполнен в темно-синем тоне. Дизайнеры вдохновлялись по вечерам на Бернабеу. Основной цвет должен символизировать небо над ареной, серебристые детали – его металлический экстерьер, зеленые полосы – газон.
👕🤩🆕— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 16, 2025
🛒 https://t.co/XkSQ8BfPwK#RMCFAway | @adidasfootball pic.twitter.com/8QUfyoJA1U
Техническим спонсором Реала остается немецкий производитель adidas. Новая резервная футболка мадридцев стоит 150 евро.
К слову, ранее Реал согласовал новый контракт с защитником Раулем Асенсио.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!