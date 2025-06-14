Реал заложил космические отступные в новый контракт прорывного воспитанника

Королевский клуб сохранит в команде кандидата в сборную Испании.

Защитник Рауль Асенсио останется в мадридском Реале. Центрбек согласовал со "сливочными" контракт до лета 2031 года, сообщает AS.

Королевский клуб пролонгировал соглашение и вскоре объявит об этом официально. Предыдущий договор Асенсио с Реалом был рассчитан до конца сезона 2025/26. Клаусула в новом контракте защитника составит 1 млрд евро.

Асенсио из-за эпидемии травм неожиданно стал основным в прошлой кампании. Воспитанник "сливочных" провел 42 матча во всех турнирах. Весной он получил вызов в национальную команду, но еще не дебютировал в сборной Испании.

К слову, накануне Реал приобрел Франко Мастантуоно из аргентинского Ривер Плейт.

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