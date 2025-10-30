ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов

Долго команды не запрягали. После обмена упущенными моментами ХИТ повел на 3-й минуте. Это Подлюк после аута оказался один на один с Савенко и хладнокровно переиграл голкипера.

Пока Киев Футзал приходил в себя, чемпион Украины не использовал еще несколько возможностей. В середине первой половины пришлось поработать и Сухову. Он не дал сравнять счет Грицыне, а Кайо и Винисиусу не хватило точности.

На 16-й минуте ХИТ удвоил преимущество. Сагайдачный на подборе после выстрела Чернявского навязал борьбу Кайо, а мяч от того залетел в ворота. Впоследствии только мастерство Савенко не позволило Жуку оформить третий гол.

Во втором тайме Киев Футзал долгое время оставался в игре. Когда же Тарас Шпичка выпустил пятого полевого, то ХИТ забил дважды. В пустых воротах расписались Сагайдачный и вратарь Сухов. Добил же соперника в последней атаке Сагайдачный.

После двух туров ХИТ набрал максимум очков и закрепил лидерство в квартете. Киев Футзал остался с пунктом в активе. В финальном туре чемпион Украины встретится со словенской Врхникой.

Лига чемпионов, группа B

Киев Футзал – ХИТ – 0:5

Голы: Подлюк, 3, Кайо, 16 (автогол), Сагайдачный, 37, 40, Сухов, 38

