ХИТ упустил победу над действующим чемпионом

Во вторник, 25 ноября, ХИТ встречался с Пальмой в рамках 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов.

Испанская команда первой открыла счет уже на 6-й минуте, но довольно быстро Артур Подлюк сравнял счет.

А еще через пять минут Игорь Чернявский вывел ХИТ вперед. Удержать победу, увы, не удалось.

За пару минут до окончания матча арбитр назначил пенальти в ворота украинской команды, который реализовал Фабинью.

Ничья в первом матче против действующего чемпиона турнира - все еще отличный результат для ХИТа. Ответный поединок состоится в пятницу, 5 декабря, в Испании.

Лига чемпионов. 1/8 финала

ХИТ (Украина) - Пальма (Испания) 2:2

Голы: Подлюк, 10, Чернявский, 16 - Чаруто, 6, Фабинью, 37

