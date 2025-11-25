iSport.ua
ХИТ упустил победу над действующим чемпионом

Украинский клуб сыграл вничью с Пальмой.
25 ноября, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
ХИТ / fchit.kyiv.ua
ХИТ / fchit.kyiv.ua

Во вторник, 25 ноября, ХИТ встречался с Пальмой в рамках 1/8 финала футзальной Лиги чемпионов.

Испанская команда первой открыла счет уже на 6-й минуте, но довольно быстро Артур Подлюк сравнял счет.

А еще через пять минут Игорь Чернявский вывел ХИТ вперед. Удержать победу, увы, не удалось.

За пару минут до окончания матча арбитр назначил пенальти в ворота украинской команды, который реализовал Фабинью.

Ничья в первом матче против действующего чемпиона турнира - все еще отличный результат для ХИТа. Ответный поединок состоится в пятницу, 5 декабря, в Испании.

Лига чемпионов. 1/8 финала

ХИТ (Украина) - Пальма (Испания) 2:2
Голы: Подлюк, 10, Чернявский, 16 - Чаруто, 6, Фабинью, 37

