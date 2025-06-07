ХИТ стартовал с победы в финальной серии чемпионата Украины

В Киеве на домашней арене Aurora Team прошел стартовій матч финальной серии чемпионата України по футзалу.

Действующие чемпионы из столичного ХИТа начали встречу с двух очень быстрых голов, на которые соперник сумел отметить одним своим. После такого начала первого тайму дальше команды не забивали в первом тайме.

А вот во второй половине ХИТ снова забил быстро. Aurora смогла отыграть один гол, но сравнять счет до самого конца им так и не удалось.

Aurora - ХИТ 2:3

Голы: Малиновский, 4, Гуреев, 26 - Педяш, 3, 3, 23

Счет в серии: 0:1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!