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ХИТ стартовал с победы в финальной серии чемпионата Украины

Завершился первый матч финальной серии чемпионата Украины.
Сегодня, 16:03       Автор: Василий Войтюк
фото ФК Aurora
фото ФК Aurora

В Киеве на домашней арене Aurora Team прошел стартовій матч финальной серии чемпионата України по футзалу.

Действующие чемпионы из столичного ХИТа начали встречу с двух очень быстрых голов, на которые соперник сумел отметить одним своим. После такого начала первого тайму дальше команды не забивали в первом тайме.

А вот во второй половине ХИТ снова забил быстро. Aurora смогла отыграть один гол, но сравнять счет до самого конца им так и не удалось.

Aurora - ХИТ 2:3
Голы: Малиновский, 4, Гуреев, 26 - Педяш, 3, 3, 23

Счет в серии: 0:1

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит Aurora

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