ХИТ уверенно пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Чемпион Украины выиграл третий из трех матчей в группе.

Киевский ХИТ одержал непростую победу над словенской Врхникой в ​​Лиге чемпионов по футзалу. Победный мяч отечественный гранд оформил на последней минуте.

Балканцы повели в счете на 13-й минуте. В контратаке Франк отправил мяч в сетку от Первеева. Универсал реабилитировался во втором тайме, когда сыграл на опережение после углового.

Врхника попыталась устроить финальный штурм. Но в попытках вырвать победу с пятью полевыми пропустила. Это Чернявский отправил мяч в пустые ворота чемпионов Словении.

ХИТ набрал 9 очков и выиграл группу B. Теперь столичный коллектив сразится в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/8 финала намечена на 6 ноября, а матчи стадии сыграют 24 ноября и 5 декабря.

Лига чемпионов, группа B

Врхника – ХИТ – 1:2

Голы: Первеев, 13 (автогол) – Первеев, 27, Чернявский, 40

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!