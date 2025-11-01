iSport.ua
Русский Українська
Другие

ХИТ уверенно пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов

Чемпион Украины выиграл третий из трех матчей в группе.
Вчера, 22:19       Автор: Антон Федорцив
ХИТ / ФК ХИТ
ХИТ / ФК ХИТ

Киевский ХИТ одержал непростую победу над словенской Врхникой в ​​Лиге чемпионов по футзалу. Победный мяч отечественный гранд оформил на последней минуте.

Балканцы повели в счете на 13-й минуте. В контратаке Франк отправил мяч в сетку от Первеева. Универсал реабилитировался во втором тайме, когда сыграл на опережение после углового.

Врхника попыталась устроить финальный штурм. Но в попытках вырвать победу с пятью полевыми пропустила. Это Чернявский отправил мяч в пустые ворота чемпионов Словении.

ХИТ набрал 9 очков и выиграл группу B. Теперь столичный коллектив сразится в плей-офф турнира. Жеребьевка 1/8 финала намечена на 6 ноября, а матчи стадии сыграют 24 ноября и 5 декабря.

Лига чемпионов, группа B
Врхника – ХИТ – 1:2
Голы: Первеев, 13 (автогол) – Первеев, 27, Чернявский, 40

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хит лига чемпионов по футзалу

Статьи по теме

ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов ХИТ разгромил Киев Футзал в группе Лиги чемпионов
ХИТ - чемпион Украины по футзалу сезона-2024/25 ХИТ - чемпион Украины по футзалу сезона-2024/25
ХИТ стартовал с победы в финальной серии чемпионата Украины ХИТ стартовал с победы в финальной серии чемпионата Украины
Реал разгромил Валенсию дома Реал разгромил Валенсию дома

Видео

Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:13
Реал разгромил Валенсию дома
Вчера, 23:59
Европа23:59
Ливерпуль разобрался с Астон Виллой
Европа23:42
Ювентус одолел Кремонезе в дебюте Спаллетти
Футзал22:58
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ выиграл группу, Киев Футзал завершил выступления утешительным разгромом
Формула 122:45
Норрис повторил достижение Шумахера
Футзал22:19
ХИТ уверенно пробился в элит-раунд футзальной Лиги чемпионов
Другие страны21:56
Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра
Европа21:44
Комо сумел отобрать очки у действующего чемпиона Италии
Европа21:35
Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби
Европа21:24
Непобедимая Бавария разгромила Байер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK