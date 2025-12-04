iSport.ua
Украина определилась с составом на женский спринт в Эстерсунде

Первый старт для Елены Городной.
Сегодня, 16:38       Автор: Андрей Безуглый
Елена Городна / Getty Images
Елена Городна / Getty Images

В пятницу, 4 декабря, в шведском Эстерсунде пройдет женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Как сообщает Суспильне, Украина уже определилась с составом, который примет участие в гонке.

Из шести спортсенок в команду не вошла дебютантка Валерия Дмитренко. Зато вернулась Елена Городна, которая пропускала индивидуальный старт из-за проблем со здоровьем.

Таким образом в женском спринте выступят Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Елена Городная и Дарья Чалык.

В прошлом году наивысшую строчку для Украины в этой гонке заняла Кристина Дмитренко, финишировавшая на 31-й позиции.

Ранее также лидер сборной Украины рассказала, когда вернется к гонкам.

