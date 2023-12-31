Интер продлил контракт с ветераном команды

Мхитарян останется в клубе еще на два года.

Интер объявил о подписании нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.

Договор клуба с 34-летним армянином рассчитан до лета 2026 года. Прошлое соглашение истекало грядущим летом.

В текущем сезоне на счету Мхитаряна два гола и четыре ассиста в 18-ти матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Интер продлил контракт с лидером клуба.

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