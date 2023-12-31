Интер продлил контракт с ветераном команды
Мхитарян останется в клубе еще на два года.
Интер объявил о подписании нового контракта с полузащитником Генрихом Мхитаряном.
Договор клуба с 34-летним армянином рассчитан до лета 2026 года. Прошлое соглашение истекало грядущим летом.
В текущем сезоне на счету Мхитаряна два гола и четыре ассиста в 18-ти матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Интер продлил контракт с лидером клуба.
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