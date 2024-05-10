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Мхитарян - о Саудовской Аравии: Эта дверь закрыта для меня

Армянский хавбек хочет завершить карьеру в Европе.
Сегодня, 09:30
Генрих Мхитарян / Getty Images
Генрих Мхитарян / Getty Images

Хавбек Интера Генрих Мхитарян заявил, что не собирается доигрывать в Саудовской Аравии.

Контракт армянина с "нерадзурри" действует до лета 2026 года, по его истечению вряд ли клуб будет продлевать игрока, которому к тому времени исполнится 36 лет.

Хотя в текущем сезоне Мхитарян показывает неплохой уровень, он провел 45 матчей, в которых отличился двумя голами и одиннадцатью ассистами. 

Хавбек уже заявил, что не планирует после Интера ехать доигрывать в Саудовскую Аравию, так как в футболе его никогда не интересовали деньги, которыми славиттся ближневосточный чемпионат.

"Приглашая сильных игроков, боссы саудовской лиги и клубов хотят усилить внутренний чемпионат, развивать футбол у себя. Сам я негативно отношусь к этому, поскольку считаю, что в футболе не деньги главное. Футбол я всегда любил за саму игру, а не за деньги. Так что для меня эта дверь закрыта.

Не обсуждаю и не хочу обсуждать этот вариант, ведь уровень европейского футбола, теплота зрителей и их отношений – это совсем другое. Не каждому удается завоевать скудетто в 35 лет. Я не буду останавливаться на этом. Буду делать все, чтобы в будущем сезоне также все было хорошо", - приводит слова армянского футболиста ютуб-канал Armenian Public TV.

Ранее также Роналду помог Ан-Насру справиться с аутсайдером лиги.

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