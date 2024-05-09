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Гол Роналду помог Ан-Насру обыграть аутсайдера чемпионата Саудовской Аравии

Команда португальца спокойно доигрывает матчи местной лиги.
Вчера, 22:56
Ан-Наср / Getty Images
Ан-Наср / Getty Images

В четверг, 9 мая, в рамках 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Ахдуд принимал Ан-Наср. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Нападающий Криштиану Роналду отличился данной игре лишь одним забитым мячом, а также заработал в концовке предупреждение.

Источник: Getty Images

Таким образом после 31 тура чемпионата Ан-Наср обеспечил себе серебряные медали чемпионата, набрав 77 очков.

В свою очередь Роналду возглавляет гонку бомбардиров, забив 33 гола и отдав 10 ассистов.

Аль-Ахдуд - Ан-Наср 2:3

Голы: Аль Хабиб, 60, Годвин, 70 - Брозович, 7, 90, Роналду, 18

Ожидаемые голы (xG): 0.81 - 1.47
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 5 - 4
Фолы: 7 - 6

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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