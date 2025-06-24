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Футбол

Экс-игрок Шахтера рассказал, когда закончит карьеру

Генрих Мхитарян остановиться после Интера.
Сегодня, 18:01       Автор: Андрей Безуглый
Генрих Мхитарян / Getty Images
Генрих Мхитарян / Getty Images

Хавбек Интера Генрих Мхитарян прокомментировал возможное завершение карьеры.

Напомним, что 36-летний армянин с 2022 года играет за миланский клуб. А ранее выступал за Рому, Боруссию, Манчестер Юнайтед, а также ща донецкий Шахтер и Металлург.

Мхитарян заявил, что предпочел бы доработать свой контракт с Интером до конца, а затем завершить карьеру.

Я говорил, что это самый утомительный сезон в моей жизни, с тремя турнирами. Я не знаю, сколько мне осталось играть. Я ничего не исключаю, но я знаю, что все еще хочу выходить на поле. У меня еще год контракта с Интером, и я останусь, если меня не выгонят.

Я не хочу завершать карьеру с сожалением, что сделал это слишком рано. После Интера я остановлюсь. Я не хочу понижать уровень и не поеду играть в Армению. А такие страны, как Саудовская Аравия, меня не интересуют. При всем уважении, я люблю футбол не за деньги.

Просыпаясь, я хочу тренироваться и показывать, чего я стою

Ранее также Интер выкупил одноклубника Довбика.

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