"Рико явно лидировал на записках": Инсайдер взорвал сеть скандальным признанием

Журналист и инсайдер Майк Коппинджер поделился своими мыслями в социальной сети X касательно боя Александра Усика против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Напомним, что украинец до окончания 11-го раунда поймал противника апперкотом правой, после чего тот оказался в нокдауне.

Однако у многих вызывает вопрос, верно ли сделал судья, остановив бой за одну секунду до удара гонга.

Рико заслужил шанс уйти на щите, ведь явно лидировал по запискам судей (на самом деле имел преимущество только на одной из трёх карточек - прим.). А у Усика украли возможный чистый нокаут в 12-м раунде. Вместо этого очередной ненужный скандал в боксе после отличного боя.

К слову, Верховен требует пересмотреть исход боя с Усиком. Он собирается оспорить технический нокаут в бою.

