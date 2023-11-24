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Шахтер - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 24.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 09:35
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 24 ноября, Шахтер примет на своем поле Полесье в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины "горняки" проиграли Днепру-1, а житомирский клуб переиграл Металлист 1925 (2:1).

Матч состоится во Львове на стадионе Арена-Львов. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Шахтер - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Шахтером и Полесьем будет доступна в этой новости 24 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Полесье

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