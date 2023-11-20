Шахтер без сборников уступил Руху в контрольном матче

В понедельник, 20 ноября, состоялся товарищеский матч между Рухом и Шахтером.

"Горняки" играли практически полностью дублем, в то время как Рух подошел к поединку в оптимальном составе.

С первых минут Шахтер начал реализовывать свой сценарий, уже на 7-й минуте счет открыл Кевин Келси. Однако львовяне сразу же отыгрались благодаря голу Слюбика.

Рух зажал гостей на своей половине поля и до конца тайма сумел реализовать прессинг и выйти вперед. Во втором тайме счет гости снова ошиблись в защите и снова пропустили, до конца матча Рух мог доводить счет до разгромного, но на ленточке Рудько не подводил.

Рух - Шахтер 3:1

Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 - Келси, 7

Рух (стартовый состав): Герета, Китела, Слюбик, Холод, Лях, Эдсон, Таллес, Сапуга, Рунич, Пастух, Соломон.

Шахтер (стартовый состав:): Рудько, Дрозд, Чигринский, Ракицкий, Топалов, Кастильо, Крыськив, Швед, Эгиналду, Невертон, Келси.

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