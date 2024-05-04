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Лунин обошел Шевченко, Лужного и Чигринского по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах

Андрей завоевал свой второй титул чемпиона Испании.
Сегодня, 23:04
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

По итогам результатов 34-го тура Чемпионата Испании Реал гарантировал себе чемпионство.

Таким образом, Андрей Лунин добыл второй титул чемпиона Испании в своей карьере. Ранее он выигрывал этот трофей в сезоне-2021/22.

Андрей обогнал по количеству чемпионств в ТОП-5 лигах Андрея Шевченко (выиграл Серию А с Миланом в сезоне-2003/04), Олега Лужного (завоевал чемпионство в Англии с Арсеналом в сезоне-2003/04, Дмитрия Чигринского (выиграл Ла Лигу с Барселоной в сезоне-2009/10), Алексея Михайличенко (добыл титул чемпиона Серии А с Сампдорией в сезоне-1990/91) Виктора Скрипника (выиграл чемпионат Германии с Вердером в сезоне-2003/04. 

Больше только у Александра Зинченко, а именно четыре чемпионства в составе Ман Сити (2017/18, 2018/19, 2020/21 и 2021/22). Два чемпионства, обладая паспортом Украины, с Баварией завоевал анатолий тимощук (сезоны-2009/10 и 2012/13).

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