Чигринский присоединился к Александрии в неожиданной роли

38-летний Дмитрий Чигринский присоединился к тренировочным сборам Александрии. Экс-лидер обороны донецкого Шахтера стал стажером тренерского штаба "желто-черных", сообщает Dynamo.kiev.ua.

Чигринский решил начать карьеру тренера. Осваивать азы новой профессии он будет рядом с Русланом Ротанем. В данный момент о постоянном сотрудничестве опытного центрбека с Александрией речь не идет.

Чигринский не выходил на поле с осени 2023 года. Тогда ветеран сыграл в спарринге Шахтера против львовского Руха. Последний же матч на официальном уровне он провел в сентябре того же года – против полтавской Ворсклы в Премьер-лиге.

На взрослом уровне Чигринский дебютировал в третьей команде львовских Карпат. Затем оказался в структуре Шахтера. Перед сезоном 2009/10 перешел в испанскую Барселону за 25 млн евро, но год спустя вернулся. Позже также защищал цвета Днепра, греческих АЕКа и Ионикоса.

К слову, боливийский Боливар анонсировал трансфер защитника в чемпионат Украины.

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