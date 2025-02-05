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Шахтер согласовал трансфер латиноамериканца: президент клуба подтвердил переход

Чемпион Украины усилит линию обороны центрбеком сборной Боливии U-20.
Сегодня, 11:58
Диего Арройо (справа) / Getty Images
Диего Арройо (справа) / Getty Images

19-летний Диего Арройо в шаге от переезда в украинскую Премьер-лигу. Трансфер воспитанника Боливара президент "Академии" Марсело Клауре анонсировал в X.

"Я рад объявить об историческом соглашении о продаже молодого боливийского футболиста Диего Арройо за 1 млн долларов в Шахтер. Это один из результатов нашего проекта развития игроков, использующего наиболее передовую в мире методологию City Football Group", – заявил функционер.

В случае перехода Арройо станет вторым боливийцем в истории "горняков". В 2008–2011 гг. на контракте с Шахтером находился рекордсмен сборной Боливии по матчам и голам Марсело Морено.

К слову, ранее Шахтер отказался продать Судакова Фиорентине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Боливар

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