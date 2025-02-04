iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию

Лидер "горняков" едва не перебрался в Серию A.
Сегодня, 18:35
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Георгий Судаков мог оказаться в рядах Фиорентины. "Фиалки" предложили 20 млн евро за хавбека, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Тосканцы вышли на "горняков" с предложением в последний день зимнего трансферного окна в Италии. Шахтер отклонил запрос Фиорентины. Отечественный гранд якобы хотел получить за Судакова минимум 30 млн в евровалюте.

В прошлом году полузащитник заключил новый контракт с Шахтером. Договор действует до конца 2028 года. Клаусула Судакова составляет 150 млн евро.

Кстати, турецкий Трабзонспор положил глаз на Шапаренко из Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер фиорентина чемпионат Италии Георгий Судаков

Статьи по теме

Шахтер подпишет легионера экзотической нации Шахтер подпишет легионера экзотической нации
Последний день трансферного окна: самые интересные переходы Последний день трансферного окна: самые интересные переходы
Милан приблизился к трансферу звезды Челси Милан приблизился к трансферу звезды Челси
Шахтер закрыл сделку по покупке бразильского форварда - источник Шахтер закрыл сделку по покупке бразильского форварда - источник
Помочь журналистам

Видео

Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча
Боруссия Д - Шахтер 3:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина догнала Костюк, взлет Ястремской в ​​топ-50 мира
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко остался первой ракеткой Украины, Приходько пошел на подъем
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги чемпионов
просмотров
Определятся пары 1/16 финала: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:09
NaVi напрямую прошли в полуфинал IEM Katowice 2025
Европа21:04
Украина "уничтожила" Германию в отборе на ЧЕ по футзалу
НБА20:40
Дончич - о переходе в Лейкерс: Я думал, это первоапрельская шутка
Украина20:00
Суперлига: Киев-Баскет выгрыз победу над Черкасскими Мавпами
Европа19:59
Бавария объявила о продлении контракта со своей звездой
Формула 119:51
"Не слабое место, а большая проблема": принципиальный соперник Хэмилтона раскрыл семейную драму
Европа19:36
Ювентус планирует сохранить форварда, который удачно стартовал в клубе
Европа19:20
Степаненко дебютировал за Эюпспор вылетом из Кубка Турции
Европа18:59
Челси объявил о подписании очередного молодого таланта
Украина18:58
Трансферы УПЛ: Верес отпустил форварда в Польшу, Кривбасс арендовал нападающего из Венесуэлы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK