Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию
Лидер "горняков" едва не перебрался в Серию A.
Георгий Судаков мог оказаться в рядах Фиорентины. "Фиалки" предложили 20 млн евро за хавбека, сообщает TUTTOmercatoWEB.
Тосканцы вышли на "горняков" с предложением в последний день зимнего трансферного окна в Италии. Шахтер отклонил запрос Фиорентины. Отечественный гранд якобы хотел получить за Судакова минимум 30 млн в евровалюте.
В прошлом году полузащитник заключил новый контракт с Шахтером. Договор действует до конца 2028 года. Клаусула Судакова составляет 150 млн евро.
Кстати, турецкий Трабзонспор положил глаз на Шапаренко из Динамо.
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