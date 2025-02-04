Шахтер в дедлайн не продал Судакова в Италию

Лидер "горняков" едва не перебрался в Серию A.

Георгий Судаков мог оказаться в рядах Фиорентины. "Фиалки" предложили 20 млн евро за хавбека, сообщает TUTTOmercatoWEB.

Тосканцы вышли на "горняков" с предложением в последний день зимнего трансферного окна в Италии. Шахтер отклонил запрос Фиорентины. Отечественный гранд якобы хотел получить за Судакова минимум 30 млн в евровалюте.

В прошлом году полузащитник заключил новый контракт с Шахтером. Договор действует до конца 2028 года. Клаусула Судакова составляет 150 млн евро.

Кстати, турецкий Трабзонспор положил глаз на Шапаренко из Динамо.

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